جاكرتا 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسافتتح معالي نائب رئيس مجلس الشورى الشعبي في إندونيسيا السيد هداية نور وحيد ومعالي السيد فخري الرازي وزير الشؤون الدينية بإندونيسيا ، اليوم، جناح المملكة في مؤتمر قادة الشباب المسلمين الإندونيسيين لمنظمة التعاون الإسلامي بجاكرتا الذي تشرف عليه سفارة المملكة في إندونيسيا .‏وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي أن مشاركة المملكة تعـد فرصة لتعزيز التعاون الاستراتيجي والتعليمي والدبلوماسي والثقافي بين إندونيسيا والمملكة بما يخدم البلدين الشقيقين في تلك المجالات.‏من جانبه بين رئيس قسم الشؤون الإعلامية والثقافية بسفارة المملكة في جاكرتا فواز العثيمين أن الجناح شهد إقبالاً كبيراً من الزوار فور افتتاحه ، خاصة أن معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا شارك في معرض وورشه للخط العربي واللبس السعودي والتي نالت استحسان كثير من الزوار وأبدوا إعجابهم فيها، كما قامت السفارة بتوزيع بعض الهدايا القيمة على زوار الجناح.// انتهى //14:19ت م0051