الخبر 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسانطلقت أمس، فعاليات ملتقى "مستجدات علاج طوارئ الأعصاب والصرع والإصابات الدماغية" الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة 21 محاضراً من جدة والرياض والباحة والشرقية، بحضور المدير التنفيذي للشؤون الطبية والإكلينيكية في المستشفى الدكتور محمد المغربي، وذلك في فندق مريديان بمحافظة الخبر.وعدّ رئيس اللجنة العلمية ورئيس قسم المخ والأعصاب في ‫تخصصي الدمام‬ الدكتور طلال الحربي، أن الملتقى يعد الأول من نوعه في دول الخليج العربي ويناقش بعض الموضوعات التي لم يتم استعراضها في المؤتمرات السابقة من مستجدات علاج طوارئ الأعصاب والصرع والإصابات الدماغية منذ دخولهم لقسم الطوارئ وتنويمهم وإلى طرق علاجهم داخل المستشفى في العناية المركزة والتنويم الداخلي، بمشاركة أطباء الأعصاب والطوارئ والباطنية والعناية المركزة والجراحة العصبية والنفسية.وأشار الدكتور الحربي، إلى أن الملتقى معتمد بواقع 16 ساعة تعليمية، ويتطرق لعدة موضوعات من بينها الجلطات الدماغية، والصداع وعلاقته بارتفاع ضغط الدم، وطوارئ الأعصاب في الأطفال والتهاب السحايا وإصابات الرأس والغيبوبة الناتجة عن المخدرات والتشنجات الحادة والصرع والتصلب اللويحي والوهن العضلي، والأمراض العصبية الشائعة عند الحوامل التي تستدعي حضورهم للطوارئ.من جهته، نوه المدير التنفيذي للشؤون الطبية والاكلينيكية لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور محمد المغربي، بتنظيم المستشفى لهذا المؤتمر الذي يقدمه للمرة الأولى وهو الأول من نوعه في دول الخليج العربي بمشاركة أبرز المتحدثين في هذا المجال، حيث يتميز بمناقشة أحدث المستجدات وتقديم معلومات جديدة في هذا المجال.// انتهى //.14:30ت م0053