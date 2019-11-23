القوارة 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واساستقطب منتزه صلاصل البري بمركز القوارة شمال منطقة القصيم المتنزهين من مناطق المملكة عقب هطول الأمطار ، حيث استهوت البحيرات والجداول المائية بجمالياتها الطبيعية وتضاريسها الرملية المتنزهين من شرائح المجتمع ، والذين قصدوها لقضاء إجازة نهاية الأسبوع .ويعد متنزه صلاصل بالقوارة من المتنزهات البرية الجميلة التي تتعدد تكويناته الأرضية والتي تجمع بين الأشجار الكبيرة والشجيرات الصغيرة والأعشاب البرية والطبيعة الرملية التي اندمجت وسط الجبال في منظر بديع يستهوي الزوار لتلك المنتزهات البرية الجاذبة .كما يقام على هامش تلك المتنزهات البرية التي يتوافد عليها شرائح المجتمع عدد من الفعاليات التي تستهوي العائلات والأطفال وكبار السن ، كمبيعات الأسر المنتجة ومشاركة الحرفيين والرسامين بمختلف اهتماماتهم .وفي ذات السياق أكد متعب عبدالعزيز القنيعان أحد الرسامين المتخصصين بالنحت على الصخور في منتزه صلاصل ، أنه مهتم بالنحت على الصخور ، لافتاً أنه استوحى رسوماته من الطبيعة من حوله ورسم أشكال تراثية وحيوانات تعيش بتلك الأماكن كالجمال والمواشي بأنواعها والشجيرات والسهول والتضاريس القريبة من حوله ، في منظر بديع يسطر تميزه بمثل تلك الهوايات الهادفة .يذكر أن لبلدية مركز القوارة جهود ملموسة في تهيأت المنتزه للمتنزهين على جميع الأصعدة .// انتهى //14:32ت م0054