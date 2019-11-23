الرياض 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسشاركت الهيئة العامة للطيران المدني في الاجتماع الأول لمجموعة تصميم وتخطيط المطارات (ASPIG)، والذي عُقد بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي بالشرق الأوسط (ICAO)، خلال الفترة من (19 -21) نوفمبر الجاري في جمهورية مصر العربية، حيث تطرق الاجتماع إلى المواضيع الخاصة بسلامه المطارات.وقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، عرضاً تعريفياً باللوائح التنفيذية للهيئة (GACAR 151 & 68)، والتي تعنى بترخيص مقدمي ومشغلي الخدمات الأرضية في مطارات المملكة وفق المعايير الدولية، وتعد هذه الأنظمة واللوائح الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال الخدمات الأرضية، حيث تحرص هيئة الطيران المدني على تطبيق أعلى معايير السلامة التشغيلية في مطارات المملكة، انطلاقاً من دورها التشريعي وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.من جانبها، أشادت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والدول المشاركة في الاجتماع الأول لمجموعة تصميم وتخطيط المطارات (ASPIG)، بالدور الريادي للهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، في مجال الخدمات الأرضية وما تقوم به الهيئة من عمل مميّز يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى السلامة التشغيلية والخدمة المقدمة في المطارات.تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، تحرص على السلامة وتطبيق أعلى معايير السلامة التشغيلية بالمطارات، وهو ما دعاها لإنشاء إدارة عمليات الخدمات الأرضية بقطاع معايير الطيران، وذلك للحاجة الماسة لتنظيم خدمات المناولة الارضية والترخيص لمزودي ومشغلي الخدمات الأرضية والتفتيش والتدقيق بالمطارات، وبهدف تطبيق اللوائح التنفيذية (GACARS 151& 68) ورفع مستوى السلامة التشغيلية لمقدمي الخدمات الأرضية بالمطارات، كما ساهم تطبيق اللائحة انخفاض معدل الحوادث الأرضية في مطارات المملكة خلال الأعوام الماضية.// انتهى //14:59ت م0055