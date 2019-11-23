طوكيو 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واستحدث مدرب الفريق الهلالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم السبت قبل مواجهة الغد أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وقال " مواجهة الغد مهمة شوطها الثاني يبدأ غداً، و شوطها الأول انتهى لمصلحتنا، ولو تحدثنا عن مباراة الذهاب والتي كان بالإمكان أن تكون نتيجتها أكثر من هدف ولكن لم يحالفنا الحظ وهذه هي كرة القدم".وأضاف : " سندخل المواجهة بمسؤولية عالية وإرادة كبيرة، نعرف أنها ستكون مباراة صعبة لكن سنلعب بأسلوبنا وأداءنا، في الأخير هي حلم للجميع ونحاول أن نلعب من أجل تحقيق الحلم".وقال رزافان عن الأجواء الماطرة في سايتاما " الأجواء المناخية مختلفة على ما هي عليه في السعودية وهي من العوامل التي قد تواجه أي فريق وسنتعامل معها بالشكل المطلوب".وتحدث قائد الهلال محمد الشلهوب عن استعدادهم للمباراة قال "‏حرصنا منذ بداية البطولة على تكوين فريق بروح العائلة الواحدة، وسنواصل غدًا ما بدأناه".واختتم الشلهوب حديثه خلال المؤتمر " أنا سعيد بتواجدي في النهائي بعد 19 عاما، بعد أول نهائي لي عام 2000 أمام جابيليو الياباني".// انتهى //15:03ت م0056