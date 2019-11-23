عرعر 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسدعت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بمكتب هيئة الرياضة بمنطقة الحدود الشمالية وبالمشاركة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، المواطنين والمواطنات والمقيمين للتسجيل بعدد من الفعاليات الرياضية التي ستقام بمناسبة أسبوع التلاحم الوطني بعنوان " تلاحم الشمال " الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الأسبوع القادم .وأوضح مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة أن الفعاليات تنوعت بين مسابقة البولينج للرجال والنساء وتنس الطاولة والسباحة والدراجات الهوائية و المسيرة الرياضية للدراجات النارية والكاراتيه والمشي وعدد من الرياضات النسائية المنوعة وغيرها, لافتة أنها تنوعت أماكن الفعاليات للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة .// انتهى //15:22ت م0057