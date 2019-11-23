جدة 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسوقع الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي همام طرابزوني، مؤخرًا، اتفاقية مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز ويمثلها المدير التنفيذي الدكتور عصام بن حسن كوثر ، وذلك لتنظيم مسابقة تطبيقية بين طلاب وطالبات جامعات منطقة مكة المكرمة تهدف لإيجاد أفكار إبداعية ومبتكرة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه في المجتمع.ويأتي ذلك تنفيذاً للمشاريع التي اعتمدها الوقف ضمن أهدافه الاستراتيجية، للإسهام في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وضمان الاستدامة للموارد المائية، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.// انتهى //15:26ت م0058