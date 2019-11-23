سكاكا 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسأنهت إدارة تعليم منطقة الجوف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات استعداداتها لاستضافة مسابقة المسرح المدرسي بمشاركة 30 فريقًا مسرحيًا تمثل الإدارات التعليمية الفائزة في التصفيات الأولية، على مسرح مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا ، وتستمر لمدة خمسة أيام ، برعاية حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله.وثمّن مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي رعاية سمو الأميرة مضاوي بنت سعود للمسابقة، مبينًا أن رعايتها للمسابقة تحفيز للطالبات لتقديم أعمالهن المسرحية بأفضل ما لديهن من مهارات فنية وإبداعية، وليحققن أهداف المسرح المدرسي من تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطالبات والعمل بروح الفريق.// انتهى //15:32ت م0060