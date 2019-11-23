لندن 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتأكيد متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن بريطانيا لم ترد على خطاب أرسلته المفوضية الأوروبية بشأن عدم ترشيحها لمفوض قبل انتهاء المهلة التي كان محددا لها أمس الجمعة.وأبرزت الصحف تصريح زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن أنه سيبقى محايدًا في حال إجراء استفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي يريد تنظيمه إذا تولى السلطة في حالة فوزه بانتخابات الشهر المقبل.وأشارت إلى معاناة الشركات البريطانية من أكبر تباطؤ لها منذ منتصف 2016، حيث يفاقم اقتراب موعد انتخابات عامة حالة عدم اليقين التي تحيط بالخروج من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //15:50ت م0061