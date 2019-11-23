تبوك 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واستنظم الجمعية السعودية للتربية الخاصة " جستر " بمنطقة تبوك بعد غد الاثنين , دورة تدريبية في لغة الإشارة بالتعاون مع جامعة تبوك ، وتستمر على مدى يومين، وذلك بمقر الجمعية بتبوك.وأوضح الرئيس التنفيذي لفرع الجمعية بالمنطقة شاهر البلوي أن الدورة التي يقدمها الدكتور محمد أبو شعيره تستهدف الرجال والمهتمين والمختصين في مجال الإعاقة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع أصحاب ذوي الإعاقة السمعية.وأشار " البلوي " إلى أن الدورة ستتناول عدة محاور من أهمها أساسيات لغة الإشارة للمبتدئين السمعية وتعريفهم بمفهوم المعينات السمعية وطرق التواصل مع الصم والبكم ودمجهم مع المجتمع، داعياً جميع الراغبين في الاستفادة من هذه الدورة التي تقدم مجاناً إلى سرعة التسجيل.// انتهى //15:51ت م0062