بغداد 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسدمرت قوة أمنية عراقية بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي اليوم ثلاثة أنفاق تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء الشرقاط بشمال مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن قوة تابعة لمكافحة الإرهاب دمرت بضربة جوية نفذتها بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي ثلاثة أنفاق ووكر تابعة للدواعش في جبال الخانوكه بقضاء الشرقاط.// انتهى //16:01ت م0063