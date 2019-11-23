الدمام 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واستنطلق يوم غدٍ فعاليات الملتقى العاشر لرؤساء ورئيسات أقسام اللغة الإنجليزية، الذي تستضيفه إدارة تعليم المنطقة الشرقية، في إطار الخطة التشغيلية لقسم اللغة الإنجليزية بوزارة التعليم، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ومشاركة رؤساء ورئيسات أقسام اللغة الإنجليزية على مستوى المملكة، وذلك بفندق هولدي إن بمحافظة الخبر .ويناقش الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، خلال جلساته عدداً من أوراق العمل التي ستسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية بما ينعكس في نهاية المطاف على دفع عجلة وتجويد خارطة المنظومة التعليمية والتقدم المعرفي بين أوساط الطلاب والطالبات.// انتهى//.16:36ت م0064