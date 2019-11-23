نيويورك 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسطالبت بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بإدانة تصرف النظام الإيراني واعترافه بممثل ميليشيا الحوثي الإرهابية سفيراً لديها وتسليمه المقار الدبلوماسية والممتلكات والمحفوظات التابعة للجمهورية اليمنية.وقالت البعثة في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن إن التصرف الايراني يعد خرقاً لالتزامات طهران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216, بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وأضافت بعثة اليمن في الأمم المتحدة أن "الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن ما قام به النظام الإيراني يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعى مواجهته من قبل مجلس الأمن حفاظاً على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية".// انتهى //16:38ت م0065