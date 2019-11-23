الجبيل 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسقدمت جمعية محبة للتنمية الأسرية بالجبيل، عددًا من الاستشارات الأسرية والتربوية، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للطفل، التي اختتمتها إدارة الخدمات الاجتماعية بالجبيل أمس، وذلك في مركز المعرفة والابداع بالفناتير.وأوضح مدير العلاقات العامة لمحبة حمد المحيسن، أن عدد الاستشارات بلغ 37 استشارة أسرية وتربوية، على مدار ثلاثة أيام، شملت الأسر والمتزوجين، ومشاكل تربية الأطفال، حيث قدم عدد من الاستشاريين، مجموعة من النصائح والتوجيهات، للأمهات في كيفية التعامل مع الأطفال ومعالجة سلوكياتهم داخل المنزل.وأضاف المحيسن أن أبرز التساؤلات المطروحة في ركن الجمعية، تتعلق بالأطفال، حيث تناولت حالات العناد والعصبية لديهم، والتي تكون صفات مكتسبة من الوالدين، وقلة الوعي لدى الأمهات في احتواء مشاكلهم، وطريقة تربيتهم، إضافة إلى تنمر الأطفال في المدارس والاجتماعات العائلية.// انتهى //16:42ت م0067