الدمام 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واستنظم جمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية، يوم غد ، أمسية حوارية تحت عنوان" التربية الإيجابية ولا للعنف الأُسري"، يشارك فيها الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وذلك بقاعة الأندلس بالدمام .وأوضحت الجمعية أن الأُمسية تتركز على قوانين التربية الايجابية الفاعلة ومظاهر العنف الأسري وآثاره المدمرة في حاضر الأسرة ومستقبلها، ومناقشة أثر العنف الأُسري العميق في الأمن الوطني، إضافة إلى معالجات تبدأ بالبناء والوقاية وتنتهي ببرامج علاجية .وخصصت الجمعية قاعة مُعدة للنساء والشابات للاستفادة من هذه الأمسية مع عدم اصطحاب الأطفال، مهيبةً بمن لدية الرغبة في حضور الأمسية التسجيل عن طريق موقع الجمعية الإلكتروني www.weaan.org.sa/t// انتهى //16:44ت م0069