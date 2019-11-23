وادي الدواسر 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسبدأ مستشفى محافظة وادي الدواسر العام ، خلال اليومين الماضيين ً في تقديم خدماته التوعوية والعلاجية، عبر العيادة المتنقلة الجديدة التي استهدفت سكان هجرتي الكرافيت والخالدية جنوب وغرب المحافظة .وأسهمت الكوادر الصحية المتطوعة بالمستشفى العام والقطاع الصحي في نجاح أول زيارتين للعيادة المتنقلة، وذلك بعد إعلان المستشفى عن حاجته لمتطوعين خارج وقت الدوام الرسمي، الأمر الذي لاقى تفاعلاً من جميع العاملين حرصاً منهم لتفعيل العيادة كأول المبادرين لدعم توجه الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020.وأوضح مدير المستشفى الأخصائي أول ياسر عبدالله آل شملان ، أن العيادة التي تهدف للوصول للتجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية لتقديم خدماتها الصحية ، قد استفادمنها أهالي وأبناء سكان الهجرتين كخدمات الكشف المبكر عن السكري ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان والأشعة والمختبر، ومحطة التثقيف الصحي، اضافة لتطعيمهم بلقاح الانفلونزا الموسمية.// انتهى //16:46ت م0070