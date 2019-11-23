اجتماعي / انطلاق "مهرجان التعليم للتربية الكشفية" بمدينة السيح غداً
السبت 1441/3/26 هـ الموافق 2019/11/23 م واس
السيح 26 ربيع الأول 1441هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس
تنطلق بمدينة السيح غداً فعاليات "مهرجان التعليم للتربية الكشفية" ، الذي تنظمه وزارة التعليم وتستضيفه إدارة تعليم الخرج ، بمشاركة 30 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة.
ويهدف المهرجان الذي يستمر أسبوع ، إلى غرس روح الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن ، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية ، وتنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الكشافين في إطار تربوي ، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم من خلال تقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية المتنوعة ، وتطوير المهارات اللازمة في مضامين التربية الكشفية لدى الكشافين، واجتياز متطلبات الحصول على شارات الهوايات الكشفية .
ويشتمل المهرجان على العديد من البرامج والمناشط المصاحبة وتقديم المهارات والفنون الكشفية من خلال الخبرات الكشفية في المناطق المشاركة كافة ، وإقامة المنافسات الرياضية والألعاب الشعبية والترفيهية والمغامرات ومنافسات التحدي والذكاء.
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16:59ت م
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