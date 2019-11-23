السيح 26 ربيع الأول 1441هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واستنطلق بمدينة السيح غداً فعاليات "مهرجان التعليم للتربية الكشفية" ، الذي تنظمه وزارة التعليم وتستضيفه إدارة تعليم الخرج ، بمشاركة 30 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة.ويهدف المهرجان الذي يستمر أسبوع ، إلى غرس روح الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن ، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية ، وتنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الكشافين في إطار تربوي ، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم من خلال تقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية المتنوعة ، وتطوير المهارات اللازمة في مضامين التربية الكشفية لدى الكشافين، واجتياز متطلبات الحصول على شارات الهوايات الكشفية .ويشتمل المهرجان على العديد من البرامج والمناشط المصاحبة وتقديم المهارات والفنون الكشفية من خلال الخبرات الكشفية في المناطق المشاركة كافة ، وإقامة المنافسات الرياضية والألعاب الشعبية والترفيهية والمغامرات ومنافسات التحدي والذكاء.// انتهى //16:59ت م0071