تبوك 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسيطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك ممثلاً في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة يوم الثلاثاء القادم سلسلة دروس لشرح النظام الإسلامي في التعاملات المالية، يقدمها الدكتور إبراهيم بن علي السفياني , وذلك بعد صلاة العشاء في جامع السلام بحي السلام بتبوك.وتأتي هذه الدروس التي تقدم كل يوم ثلاثاء وعلى مدى ثلاثة شهور ضمن سلسلة الدروس والمحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها الفرع لتبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //17:04ت م0073