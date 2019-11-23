بريدة 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسسجلت ورش العمل التدريبية التي ينظمها التجمع الصحي بالقصيم تحت عنوان " سلامة الأطفال ضد الحوادث والمخاطر " استفادة 200 مرشد ومرشدة يمثلون مختلف إدارات التعليم بالمنطقة ، وذلك على مدار الثلاثة أسابيع الماضية.وكان التجمع الصحي بالمنطقة قد انتهى من تنفيذ 5 ورش تدريبية من أصل 10 ورش للمرشدين والمرشدات الصحيين تستهدف المرشدين والمرشدات بمدارس المنطقة تماشيا مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020.وقد تخلل ورش العمل تقديم عرض تفصيلي لتطبيق قواعد الأمن والسلامة للأطفال في المنزل والطريق والمدرسة، وتدريب ‏الحضور على الإسعافات الأولية .وتأتي هذه الورش التدريبية استكمالاً للجهود المبذولة في زيادة فاعلية دور المرشد الصحي المهم والبارز في نشر الثقافة ‏والسلوكيات الصحية وتعزيزها لدى الطلبة، وسوف يتم استكمال تنفيذ باقي الورش التدريبية تباعاً خلال الأسابيع القادمة.// انتهى //18:14ت م0084