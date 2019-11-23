بريدة 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسشاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة بريدة بمنطقة القصيم في ملتقى النحالين الأول والمقام بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك من خلال الحضور الميداني وتفعيل المصلى المتنقل التابع للفرع .وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة أن جميع الهيئات بالمنطقة تعمل بالمهرجانات والمناسبات وفق الخطة الميدانية المرسومة والتي تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة الميدانية والتنبيه للصلوات وتقديم النصح والتوجيه والإرشاد، وتفعيل المصليات المتنقلة التابعة للرئاسة ومعالجة الملاحظات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وتحظى مثل هذه المشاركات بمتابعة ودعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .// انتهى //18:19ت م0086