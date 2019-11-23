الرياض 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسأطلقت مؤسسة أريس الخيرية الوقفية برنامجها الأسبوعي التأهيلي للأسر التي ترعاها ، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر كل يوم سبت ، وذلك في مقر المؤسسة.ويشتمل البرنامج في دورته الرابعة عشرة على الندوات والمحاضرات والتدريب على الأعمال اليدوية التي تكفل للأسر الإنتاج وتغطية احتياجاتهم كبرنامج الطهي ، والخياطة والتطريز، وصناعة العطور وغيرها للسيدات، وللفتيات المكياج والحاسب وفن الديكوباج، وللشباب الأعمال اليدوية، إضافة إلى تنظيم محاضرات وندوات للآباء والأمهات، وبرامج للأطفال.وأوضحت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة أريس الخيرية مها الحقباني أن المؤسسة تسعى من خلال البرنامج التأهيلي الاشتراطي للأسر التي ترعاها للدخول في البرنامج الذي مدته ٨ أسابيع كل سبت صباحا ، حيث يعالج بعض المشاكل التي تعاني منها، كالجهل والمشاكل النفسية والاجتماعية، ويضم برنامج ديني عن الصلاة وسلسلة من المحاضرات الدينية ، ودورات عن حل المشاكل الأسرية، والعلاقات (كعلاقة الزوجة بزوجها ، وعلاقة الأم بأولادها، وعلاقتها مع أفراد المجتمع، بجانب تثقيف وترفيه الطفل والفتيات والأمهات ببرامج تناسب كل فئة، وفي قاعات متخصصة، إضافة إلى دورات صحية تقدمها 30 متطوعة، تتضمن مواضيع تثقيفية وصحية مختلفة.وأشارت الحقباني إلى أن المؤسسة استحدثت لجنة طبية خيرية خصصت ٩٥٪ لعلاج الأجانب المرضى الذين ليس لديهم تأمين طبي لتساعدهم في الحالات الحرجة كجرعات الكيماوي وعمليات العيون والمساعدة على الإنجاب ممن بلغ 20 سنة لم ينجب، حيث تم تعاون المؤسسة من عدة مستشفيات حكومية وأهلية قدمت خصومات للمؤسسة لرعاية محتاجيها من المرضى شديدي الحالات، مبينةً أن السعوديين ولله الحمد ترعاهم الحكومة بأعلى مستويات الرعاية الطبية في جميع المستشفيات ولم يحتاجوا لمثل تلك المساعدات .// انتهى //18:20ت م0087