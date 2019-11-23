نيروبي 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسلقي 29 شخصًا على الأقل مصرعهم حين انهارت منازلهم في انزلاقات أرضية خلال ليلة من الأمطار والعواصف العنيفة في إقليم بوكوت شمال غرب العاصمة الكينية نيروبي.وأفاد وزير الداخلية الكيني فريد ماتيانغي في بيان أن 12 شخصًا من تاباش وباروا في جنوب بوكوت و17 شخصًا من تامكال في وسط بوكوت قد لقوا حتفهم، موضحاً أن السلطات نشرت مروحيات تابعة للجيش والشرطة للمساعدة في جهود الإغاثة التي تأخرت بسبب انقطاع الطرق والجسور بعدما تحولت الأمطار إلى سيول.// انتهى //18:24ت م0088