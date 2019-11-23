جيزان 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أمس محاضرة بعنوان " جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية ", ألقاها عضو هيئة كبار العلماء عضو الإفتاء بمنطقة عسير فضيلة الشيخ الدكتور جبريل بن محمد بصيلي , وذلك بجامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مدينة جازان .وتحدث فضيلة الشيخ جبريل بصيلي ــ خلال المحاضرة عن جهود المملكة العربية السعودية في طباعة القرآن الكريم وتوزيعه في كافة الدول الاسلامية والعالم بأسره , واهتمام المملكة بنشر السنة المطهرة التي نقلت عن النبي ــــ صلى الله عليه وسلم ــــ ونشرها في كافة دول العالم الإسلامي والعالم بأسره , وذلك لنبذ الأحاديث الضعيفة والموضوع، والبدع وأهلها، والفكر الضال واصحابه. ومحاربة كل ذلك.وأشار فضيلته إلى اهتمام المملكة بالدعوة إلى الله ـــ عز وجل ـــ في الداخل والخارج , و عمارة المساجد وترميمها وصيانتها, وتأهيل الأئمة والمؤذنين , وإنشاء وزارة متخصصه في هذا الجانب وهي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتي تقوم بدور كبير في هذا الجانب .وفي ختام المحاضرة دعا فضيلته لوحدة الصف واتباع منهج أهل السنة والجماعة , والسمع والطاعة لولاة الأمر , وحضور حلق الذكر ، لافتاً إلى أنه يهذب الفكر ويجلب الوسطية التي أتى بها الدين الحنيف , وحث عليها في كثير من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية , مزجياً شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة للمناشط الدعوية في مختلف مناطق المملكة والتي أسهمت في تعزيز الوسطية والاعتدال لدى المجتمع , سائلاً فضيلته الله أن يوفق الجميع لخدمة دينه وإعلاء كلمته وأن يديم على المملكة امنها ورخاءها واستقرارها .// انتهى //18:31ت م0090