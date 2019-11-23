صنعاء 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة 15- 20 نوفمبر 2019م.وراجع قسم الطوارئ 438 فرداً، وعيادة الباطنية 224 شخصاً، والفريق المتنقل 100 مريض، وعيادة تضميد الجروح 24 شخصاً، كما صرفت الأدوية لـ 845 مريضاً، وراجع عيادة النساء 79 امرأة، وأجري الفحص المخبري لـ 272 شخصاً، وراجع قسم الرعاية الصحية 198 مراجعاً، وقسم التحصين 25 مريضًا، وقسم التغذية والإحالة الطبية 47 مراجعًا.// انتهى //18:31ت م0091