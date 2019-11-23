مكة المكرمة 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة اليوم برنامج الأمن الفكري "اعتدال" تحت شعار( الانتماء واللحمة الوطنية ) بحضور محافظ الكامل عبدالرحمن الدوسري ، وذلك بمحافظة الكامل .وتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات منها محاضرة بعنوان (خطر التطرف والإرهاب)، ومعرض توعوي بُثت فيه رسائل تثقيفية وتوعوية عن خطورة الأفكار الضالة والسحر وعلامات الساحر.كما شمل البرنامج ندوة بعنوان (وجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة )، وقد حضر البرنامج عدد من مسؤولي ومنسوبي الجهات الحكومية وطلاب المجمعات التعليمية.وفي ذات السياق أقام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة البرنامج بمحافظة خليص بحضور عميد كلية العلوم والآداب، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة، واشتمل على عرضٍ تعريفي وتقرير عن أبرز الأعمال التي قامت بها هيئة محافظة خليص خلال المدة الماضية، وشهد البرنامج حضوراً لافتاً من قبل طلاب المدارس وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والعسكرية.يذكر أن برنامج الأمن الفكري ينفذه فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة وفق خطة معدة من الرئاسة العامة ومعتمدة من إمارة المنطقة.وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //18:38ت م0092