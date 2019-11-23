حجة 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 14 – 20 نوفمبر 603 مستفيداً، وعيادة الباطنية 263 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 22 مستفيداً، وقسم الخدمات التمريضية 1.102 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 506 مستفيداً، وقسم نقل الدم 3 مراجعين، فيما نفذت 12 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 492 شخصاً، وقسم الإحالة الطبية 15 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 997 مستفيداً، وصرفت الأدوية لـ 1.622 فرداً، وراجع قسم الأشعة 64 مريضًا.//انتهى//18:38ت م0093