الرياض 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسشارك وفد الأولمبياد الخاص الدولي في مؤتمر تطوير كرة السلة الذى يستضيفه الاتحاد البحريني لكرة السلة ، بإشراف الاتحاد الدولي ، بمشاركة واسعة من 26 دولة آسيوية .وافتتح نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة ناصر القصير فعاليات المؤتمر ، الذي يهدف إلى تطوير اللاعبين من الأعمار 5 - 12 سنة ، وجذب النشء للعبة كرة السلة باتباع الطرق المحببة والأساليب الجديدة في التدريب .وتضمن المؤتمر محاضرات نظرية للمحاضر الدولي الأسترالي ميشيل هاينس ، ودورة خاصة للمدربين تتحدث عن الطرق المثلى لتدريب النشء وتطوير مهاراتهم الفردية ، وورش عمل لتبادل الخبرات الفنية ، إضافة إلى عروض مهارات كرة السلة يقدمها 250 لاعباً من الأندية المحلية تم إعدادهم لهذه الفعالية .// انتهى //18:39ت م0094