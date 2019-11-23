الرياض 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسحققت جامعة الملك سعود بطولة التنس للجامعات التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ، واختتمت اليوم على ملاعب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض .وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودي الدكتور خالد بن صالح المزيني ، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ، حيث سلم كأس البطولة والميداليات الذهبية إلى جامعة الملك سعود ، والميداليات الفضية لجامعة الملك عبدالعزيز التي حلت في المركز الثاني ، فيما جاءت جامعة المجمعة في المركز الثالث وحققت الميداليات البرونزية.حضر التتويج أمين عام الاتحاد الدكتور صلاح السقاء ، ومدير البطولة الدكتور علي الجباري ، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور سليمانه القويفلي .// انتهى //18:51ت م0096