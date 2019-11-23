الحديدة 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 14 - 20 نوفمبر 2019م في قسم الطوارئ 2.234 مستفيداً، وعيادة الباطنية 815 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 133 شخصاً، وعيادة التحصين والإحالة الطبية 12 مستفيدًا، وعيادة الجراحة والتضميد 309 فردًا، وقسم التوعية والتثقيف 969 شخصا، وقسم النساء و الولادة 476 امرأة، والفريق المتنقل 438 مريضا.كما أجرى الفحص المخبري لـ 2.211 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 4.964 مريضا، واستقبل قسم التنويم 16 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1.246 شخصا.// انتهى //18:51ت م0097