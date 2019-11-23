الخليل 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين بحجة تأمين احتفالات المستوطنين.وقال مدير الحرم الإبراهيمي رئيس السدنة حفظي أبو سنينة في تصريح له: إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف بجميع أروقته وساحاته وباحاته أمام المصلين، موضحاً أن أعداداً كبيرةً من المستوطنين نصبوا خياماً في ساحة المدرسة الإبراهيمية وفي حديقة ومتنزه الحرم.وشدد أبو سنينة على أن هذه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تطال بيوت العبادة تُعدّ تعدياً صارخاً على الديانات السماوية، وحرية العبادة التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية، مؤكداً أن الحرم الإبراهيمي هو مسجد إسلامي خالص بكامل ساحاته وجميع أجزائه ولا علاقة لليهود فيه، وجميع الإجراءات المتخذة بحقه باطلة.// انتهى //19:36ت م0104