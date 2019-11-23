طوكيو 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسفي تمام الواحدة من ظهراً غداً الأحد بتوقيت السعودية يضرب الهلال السعودي موعداً في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم ، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أوراوا اليابانيبملعب سايتاما في مدينة سايتاما اليابانية.ويدخل الهلال هذه المواجهة ساعياً لتحقيق اللقب القاري الذي طال انتظاره ، ومن أجل رد الاعتبار للفريق الياباني الذي سبق وأن توج في نهائي 2017م على حساب الهلال.الهلال يدخل المباراة مكتمل الصفوف بعد عودة و جاهزية اللاعب محمد كنو الذي عاد تدريجياً من مباراة الذهاب في الرياض ، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب رازفان لوشيسكو.في المقابل يأمل مدرب فريق أوراوا الياباني ساتوشي أوتوسكي ، استغلال عامل الأرض والجمهور وكذلك حالة الطقس الذي تحدث عنها في المؤتمر الصحفي أنها ستكون في مصلحة فريقه الذي اعتاد على مثل هذه الأجواء الماطرة والباردة بعكس ما هو عليه الفريق الهلالي ، حيث يدخل أوراوا هذه المواجهة وهو مكتمل الصفوف بعد عودة اللاعبين المصابين والموقوفين.يذكر أن فريق الهلال كسب ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف دون مقابل في ذهاب النهائي الآسيوي في العاصمة الرياض .// انتهى //19:47ت م0106