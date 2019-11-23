الرياض 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسبلغت القيمة الإجمالية لسيارة المستقبل 2030 اليوم في معرض الرياض الدولي ضمن مزاد علني٣٫٢٠٤٫٥٠٠ ريال سعودي، وهي السيارة التي كشف عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ضمن معرض الرياض للسيارات .وتتميز سيارة 2030 بأنها رياضية حيث جرت العادة بأن السيارات الرياضية لا تتماشى مع بعض الطرقات إلا أن هذه السيارة تتميز بتناسبها مع جميع الطرقات، إضافة إلى أن سقفها صناعة من خليط بين الألمونيوم والفايبر للمجسم كاملاً ومن الكربون أيضاً، كما تعدّ السيارة كهربائية بالكامل.// انتهى //19:52ت م0107