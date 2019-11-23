أملج 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسدشن محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم حملة مشروع شركة البحر الأحمر لتنظيف الشاطئ التي نظمتها الشركة بالشراكة مع "بلوج جيرز" وعدد من الجهات الأخرى الحكومية والأهلية ، وذلك بمخيم الفعالية الذي أقيم شمال منتزه الدقم السياحي .وشارك محافظ أملج وعميد الكلية الجامعية بأملج الدكتور سمير نوح ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني وعدد من منسوبي شركة البحر الأحمر للتطوير المتطوعين في حملة النظافة .وحث المحافظ الجميع على تبني رسالة المحافظة على نظافة البيئة البحرية ونقلها لكافة أفراد المجتمع للحفاظ على دورة الحياة الطبيعية .من جهته قال رئيس الاستدامة البيئية بشركة مشروع البحر الأحمر للتطوير روستي براينارد : إن إلقاء النفايات البلاستيكية في البحر ستتحول مع الوقت الى جزئيات صغيرة جداً قد تنتقل للإنسان من خلال الأسماك التي تتغذى عليها ، لافتا الانتباهً إلى أن أعمال تنظيف الشاطئ ستكون مستمرة بنشر الوعي وقد خصصت الشركة عدداً من موظفيها لمتابعة هذا الأمر ، مشيراً إلى أن النفايات في عام 2050 ستكون أكثر من الكائنات البحرية في البحر إذا لم يتم التخلص منها والحد من انتشارها .وجمع المشاركون من طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي المعلمين في وقت وجيز كميات كبيرة من النفايات وفرزها حسب أنواعها .// انتهى//20:01ت م0110