القريات 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسيستقبل المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة القريات غداً طلبات الالتحاق في عددٍ من التخصصات والبرامج المهنية لمدة فصل تدريبي واحد.واشترط المعهد على المتقدمين، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة المتوسط، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاماً ، وأن يكون لائقاً طبياً، ومتفرغ كلياً للتدريب، وسيحصل المتدرب على شهادة معتمدة، إضافة إلى مكافأة شهرية.// انتهى //20:02ت م0111