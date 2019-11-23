الباحة 26 ربيع الأول 1441هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والمخواة والعقيق وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض .جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //20:30ت م0115