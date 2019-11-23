عام / أمطار متفرقة على منطقة الباحة
السبت 1441/3/26 هـ الموافق 2019/11/23 م واس
الباحة 26 ربيع الأول 1441هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والمخواة والعقيق وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
20:30ت م
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