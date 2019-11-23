صبيا 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسأقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف في محافظة صبيا بمنطقة جازان اليوم ، فعاليات اللقاءً المفتوح للجاليات بمشاركة 85 شخصاً من مختلف الجاليات، وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة.وأوضح مدير المكتب مسدف النعمي، أن اللقاء تضمن العديد من المحاضرات والكلمات والمسابقات والبرامج الثقافية، إضافة لتوزيع الكتب والمطويات الدعوية والتعريفية بتعاليم البدين الإسلامي الحنيف , مؤكداً أن هذه اللقاءات تعد حلقة من حلقات الوصل بين المكتب والمسلمين الجدد ودعوة غير المسلمين للإسلام.وأشاد النعمي بالتعاون الكبير للأسر والمؤسسات والشركات مع أنشطة وبرامج المكتب كافة، وذلك من خلال السماح للعاملين معهم من الجاليات بحضور مثل هذه اللقاءات الدعوية التي لاقت استحساناً وقبولاً كبيراً من الجاليات.// انتهى //20:30ت م0116