الرياض 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واستستضيف إدارة تعليم الخرج ممثلة بقسم النشاط الطلابي – النشاط الكشفي - مهرجان التعليم للتربية الكشفية خلال الفترة من 27 ربيع الأول إلى 1 ربيع الثاني 1441هـ.يشارك في المهرجان 90 طالبا يرافقهم 30 قائدا كشفيا بهدف الإسهام في تطوير مهارات الكشاف في خدمة وتنمية المجتمع والتنافس, وحيث تم ترشيح الطلاب والقادة الكشفيين من 30 إدارة تعليمية حول المملكة.وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي أن المهرجان يأتي ضمن خطة الوزارة التي تهدف إلى نقل الخبرات بين مختلف إدارات التعليم ونقل التجارب وتطوير المهارات من خلال اللقاءات التي تعقد على هامش الفعاليات.وأشار العتيبي إلى أن المهرجان يهدف إلى مساعدة الكشاف لاكتشاف مواهبة واجتياز متطلبات الحصول على شارات الهوايات الكشفية وذلك من خلال برنامج تم تصميمه ليسهم في صقل المهارات الكشفية وإعداد المتدربين إعداد جيد يؤهلهم بإذن الله إلى تحقيق تطلعاتهم من خلال هذا البرنامج.ورحب العتيبي باسم تعليم الخرج بكافة الضيوف والطلاب المشاركين داعيا الله أن يكلل هذا البرنامج بالنجاح وأن تتحقق الأهداف المرجوة منه.من جانبه أكد مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي أن الإدارة قامت بالاستعداد الجيد لهذا المهرجان وتم تشكيل فرق عمل للإعداد والتجهيز وتهيئة المقر الخاص بالمشاركين وذلك من خلال خطة تم إعدادها مسبقا, مؤكدا جاهزية الإدارة لاستضافة البرامج العامة والخاصة لاسيما وأن تعليم الخرج يمتلك من الطاقات والخبرات المميزة التي تقدم الكثير من المبادرات والبرامج للإسهام في تطوير العملية التعليمية والأنشطة الصفية واللاصفية, وصقل المواهب واكتشافها, كل ذلك فيما يحقق أهداف الدولة وفقها الله وأهداف الوزارة بما يتلائم مع رؤية السعودية 2030.من جانبه أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بتعليم الخرج الأستاذ منصور بن سعد السعيدان أن القسم أنهى تجهيز مقر المهرجان بمقر بيت الطالب وتم تصميم البرنامج الخاص بالمشاركين والأنشطة والبرامج المصاحبة من زيارات لأبرز معالم محافظة الخرج, إضافة إلى الوقوف على تجارب الإدارة في أندية الحي والاستفادة مما تقدمه من خدمات.// انتهى //20:37ت م0118