المنامة 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسالتقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم في المنامة، وكيل وزارة الدفاع الأمريكي للسياسات جون رود, يرافقه قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال مؤتمر "حوار المنامة".وجرى خلال اللقاء بحث العلاقلات الثنائية بين البلدين, إضافة إلى عدد من المستجدات الإقليمية والدولية و القضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //21:08ت م0122