عمّان 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارحية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة البحرينية المنامة اليوم وزير الدفاع الياباني تارو كونو، ووزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيسوكي سوزوكي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا نيلس أنين، ووفدًا من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين كلًا على حدة، وذلك على هامش أعمال منتدى " حوار المنامة ".وجرى خلال اللقاءات وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية بحث العلاقات الثنائية والتطورات في العملية السلمية وجهود حل الأزمات الإقليمية، والحرب على الإرهاب.// انتهى //21:18ت م0124