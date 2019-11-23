القاهرة 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسفاز فريق المقاولون العرب على ضيفه أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد المقاولون العرب في إطار الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.ورفع الفوز رصيد المقاولون إلى 10 نقاط يحتل بها المركز الثالث مؤقتًا، بينما تجمد رصيد أسوان عند 4 نقاط في المركز الـ14.وفي مباراة أخرى اليوم تعادل فريق طلائع الجيش مع مضيفه طنطا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب طنطا، ليصبح رصيد طنطا 5 نقاط يحتل بها المركز الثاني عشر، ورصيد طلائع الجيش 3 نقاط في المركز السابع عشر.// انتهى //21:33ت م0126