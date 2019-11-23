وادي الدواسر 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسنظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوحدة الحماية في محافظة وادي الدواسر، مؤخراً ، إحتفائية بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2019، بالتعاون مع مدرسة ابتدائية آل قرنين للبنات.واشتملت الفعاليات على ركن للطفل ومسابقات تفاعلية ولقاء تعريفي شُرح فيه للأمهات حقوق وواجبات الأطفال لحمايتهم من العنف اللفظي والجسدي، بهدف رفع مستوى الوعي حول الإيذاء والآثار المترتبة عليه.من جانبها أكدت قائدة المدرسة مزيونة بنت سفر، أن الأطفال يمثلون الاستثمار الحقيقي للوطن، وأن هذه المناسبة تعزز من حماية الطفل وتحافظ على حقوقه، من خلال التعاون مع المختصين بوحدة الحماية في المحافظة لآجل بناء جيل متعلم ومتمكن يخدم وطنه.// انتهى //21:59ت م0127