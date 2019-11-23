أبوظبي 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي التي تزور الإمارات حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية والتعاون والعمل المشترك, إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:32ت م0128