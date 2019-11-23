الجزائر 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واستصدر شباب بلوزداد الدوري الجزائري لكرة القدم بـ 24 نقطة رغم تعادله مع جمعية عين أمليلة في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الجزائري لكرة القدم.وجاء مولودية الجزائر في المركز الثاني بـ23 نقطة بعد خسارته أمام أولمبي الشلف بنتيجة هدفين لهدف، فيما احتل شبيبة الساورة الذي تعادل مع شبيبة القبائل دون أهداف المرتبة الثالثة بـ18 نقطة .وانتهت مبارات مولودية وهران وشبيبة القبائل في المرتبة الرابعة بـ 17 نقطة لكل منهما.كما تعادل اليوم نجم مقرة مع أهلي برج بوعريريج بهدف لكل منهما لحساب نفس الجولة، وتعادل نادي بارادو مع وفاق سطيف بهدف لهدف، وحقق اتحاد بسكرة هدفًا واحد مقابل صفر ضد اتحاد الجزائر.// انتهى //22:32ت م0129