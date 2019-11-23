الرياض 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسوصل فريق الأهلي إلى النقطة الـ 20 بعد فوزه على ضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وافتتح اللاعب دجانيني تفاريس ثنائية الأهلي في الدقيقة 27 من متابعة تسديدة عمر السومة التي ارتدت من الحارس، فيما ضاعف عبد الباسط هندي النتيجة في الدقيقة 45+6 بمتابعة كرة أخرى ارتدت من حارس الفيصلي ، فيما تمكن محمد قاسم من تعديل النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي حينما تابع الكرة الحائرة في الدفاع الأهلاوي ليرسلها في شباك المسيليم، بعدها بدقيقة أعاد دجانيني تفاريس الفارق إلى هدفين مرة أخرى بعد أن واجه مصطفى ملائكة من هجمة مرتدة ، وأرسل الكرة إلى شباكه هدفاً أهلاوياً ثالثاً.وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده لـ 20 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن صاحبي الصدارة "الهلال والنصر" واللذين لم يلعبا مواجهتيهما في نفس الجولة بعد ، فيما توقف رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //22:35ت م0130