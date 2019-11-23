القاهرة 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واساختتم منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019م الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة أعماله اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية أن منتدى إفريقيا للاستثمار فرصة سنوية للنقاش وتبادل الرؤى بين جميع الأطراف المعنية لبلورة أجندة أفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتحويلها إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع وتسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين دول القارة.من جانبها أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتور سحر نصر أن منتدى أفريقيا حقق هذا العام نجاحات تتمثل في توقيع 13 اتفاقية للاستثمار في مصر وإفريقيا، بإجمالي استثمارات بلغت 3 مليارات دولار بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولي وصناديق الاستثمار والصناديق الإقليمية.وشهد اليوم الثاني والأخير للمنتدى اليوم عدة جلسات ومائدة مستديرة شارك فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.// انتهى //22:43ت م0133