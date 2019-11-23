الرياض 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واستأهل فريق أولمبيك آسفي المغربي إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة الترجي التونسي بالفوز 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على الملعب الأولمبي برادس، في إياب دور الـ16.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة 1-1، حيث تقدم أولمبيك آسفي بواسطة اللاعب عبدالغني معاوي في الدقيقة 20، وعدّل أصحاب الأرض بهدف حمل توقيع كوامي بونسو في الدقيقة 52.وكانت مباراة الذهاب في آسفي انتهت بنفس النتيجة، ليضطر الفريقان لخوض ركلات الترجيح، لحسم المتأهل إلى الدور المقبل .// انتهى //23:43ت م0135