عام / شرطة تبوك : القبض على المتورطين في مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق الملك فيصل // للصحف//
الأحد 1441/3/27 هـ الموافق 2019/11/24 م واس
تبوك 26ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23نوفمبر 2019 م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن دوريات الأمن باشرت أمس الجمعة ، بلاغًا عن تعرض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قبل عدد من الأشخاص ، حيث تم القبض على عددٍ من المتورطين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين في ذلك وتطبيق الأنظمة بحقهم .
// للصحف // // انتهى //
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