تبوك 26ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23نوفمبر 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن دوريات الأمن باشرت أمس الجمعة ، بلاغًا عن تعرض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قبل عدد من الأشخاص ، حيث تم القبض على عددٍ من المتورطين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين في ذلك وتطبيق الأنظمة بحقهم .// للصحف // // انتهى //03:48ت م0137