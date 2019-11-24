عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/3/27 هـ الموافق 2019/11/24 م واس
الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
تحت رعاية خادم الحرمين.. منظمة التعاون الإسلامي تحتفل بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها
القيادة تهنئ غاوتابايا راجاباكسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لسريلانكا
تحت رعاية ولي العهد.. الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية ينطلق غدا الأحد
حسام بن سعود يوجه بإنشاء مركز للتدخل السريع في عقبة الباحة
عبدالعزيز الفيصل يزور جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية
الجبير يدعو لمواجهة خطر إيران ويحذر من عواقب الاستمرار في استرضائها
شرطة تبوك : القبض على المتورطين في مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق الملك فيصل
مؤشرات أرقام اكتتاب "أرامكو" كشفت الموثوقية العالية بالاقتصاد السعودي
«السيارات الكلاسيكية» تستهوي عشاقها في موسم الرياض
بيع سيارة المستقبل 2030 بأكثر من 3,2 مليون ريال
قائد القيادة المركزية الأمريكية: إيران تشكل تهديداً أساسياً للأمن الملاحي في المنطقة
المعارضة الإيرانية: قتلى الاحتجاجات ارتفع لـ285 متظاهراً
ترمب يدعم استقالة بومبيو وترشحه لمجلس الشيوخ
// يتبع //
06:04ت م
0003