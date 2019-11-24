الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:تحت رعاية خادم الحرمين.. منظمة التعاون الإسلامي تحتفل بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسهاالقيادة تهنئ غاوتابايا راجاباكسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لسريلانكاتحت رعاية ولي العهد.. الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية ينطلق غدا الأحدحسام بن سعود يوجه بإنشاء مركز للتدخل السريع في عقبة الباحةعبدالعزيز الفيصل يزور جناح الشركة السعودية للصناعات العسكريةالجبير يدعو لمواجهة خطر إيران ويحذر من عواقب الاستمرار في استرضائهاشرطة تبوك : القبض على المتورطين في مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق الملك فيصلمؤشرات أرقام اكتتاب "أرامكو" كشفت الموثوقية العالية بالاقتصاد السعودي«السيارات الكلاسيكية» تستهوي عشاقها في موسم الرياضبيع سيارة المستقبل 2030 بأكثر من 3,2 مليون ريالقائد القيادة المركزية الأمريكية: إيران تشكل تهديداً أساسياً للأمن الملاحي في المنطقةالمعارضة الإيرانية: قتلى الاحتجاجات ارتفع لـ285 متظاهراًترمب يدعم استقالة بومبيو وترشحه لمجلس الشيوخ// يتبع //06:04ت م0003