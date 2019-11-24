وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان (الخطيئة مع هتلر.. وإيران) : بدا المتحدّث باسم حكومة الملالي في إيران منكسراً وهو يقول: «البلاد تعيش أصعب أيامها».يعلق في ذاكرتنا المثل العربي الشهير: (يداك أوكتا وفوك نفخ) ! هل توقع هذا المتحدث أن تحصد حكومته غير ما زرعت ؟هل من نتيجةٍ أخرى غير هذا السوء الذي يبدو عليه هذا المتحدث متذمراً، وتبدو عليه البلاد التي يتغنى أهلها الأبرياء بحضارتها التي تضرب بجذورها في أصقاع التاريخ.وتسائلت : هل نصب المشانق للشباب وصلبهم عدة أيام أمام المارة من بقية الشعب الإيراني؟ وهل الجوع والجهل والقمع والقتل والتنكيل وتكميم الأفواه والاستبداد إلا ركائز تصنع بلادا تعيش أصعب أيامها؟يندى جبين شرفاء العالم لما يحدث للبشر في إيران!وأشارت الى عدم تحرّك المنظمات العالمية النزيهة لوقف هذا الطغيان الجامح الذي تمارسه حكومة إيران ضد شعبها، ولا تكبحه المبادئ ولا القيم ولا الأخلاق الرفيعة، ويحاول نظام الملالي يائسا نقله إلى جيرانه في الدول المستقرة التي تعيش شعوبها رغد العيش.وختمت : لامس كلام وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير جرح الملايين ممن انتهكت إيران حقوقهم، بقوله إن خطيئة تعامل المجتمع الدولي مع هتلر النازي يجب ألا تتكرر حين يتعامل مع الوضع الإيراني، بل يجب ألا تفلت حكومة إيران من العقاب جزاء أفعالها المشينة ضد الأبرياء في داخلها وخارجها.// يتبع //06:04ت م0005