إسلام آباد 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفض المسؤولين الباكستانيين للموقف الأمريكي الذي يشكك في أهداف مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.واهتمت باستدعاء الخارجية الباكستانية سفير النرويج لدى إسلام آباد للاحتجاج على الإساءة للقرآن الكريم خلال وقفة نظمتها مجموعة معادية للإسلام في مدينة "كريستيانساند" جنوبي النرويج قبل أيام.وركزت على التحديات الاقتصادية التي تواجهها باكستان والجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للتغلب عليها.وأخبرت عن التأثير السلبي للضباب الدخاني الملوث على سكان المناطق الوسطى من باكستان وخصوصاً المناطق القريبة من مدينة لاهور.وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هجمات على المؤسسات الفلسطينية في القدس، وشن مستوطنين إسرائيليين هجمات على منازل الفلسطينيين في الخليل.وتطرقت إلى قلق الولايات المتحدة الأمريكية من النفوذ الإيراني في العراق، والمظاهرات الشعبية الجارية في إيران.واهتمت كذلك في الشأن الإقليمي بمطالبة الحكومة اليمنية من إيران بالكف عن دعم المليشيات الحوثية وتصدير الإرهاب إلى الدول المجاورة.// انتهى //08:21ت م0007